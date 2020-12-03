Криворожский рецидивист, выйдя из тюрьмы совершил два преступления

В Терновском районе ранее судимый мужчина вышел из тюрьмы перед Новым годом и уже спустя несколько месяцев совершил два преступления.

Об этом 0564.ua сообщили в Криворожской местной прокуратуре № 2.

Прокуратурой поддержано обвинение в отношении ранее судимого мужчины 1986 года рождения, который похитил имущество из дома, а затем, не остановившись на достигнутом, ограбил женщину.

Ранее судимый злоумышленник, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы по отбытию срока наказания, должных выводов для себя не сделал, и вновь совершил в 2020 году 2 преступления против собственности.

В начале июня 2020 года примерно в 14.05 часов злоумышленник, проходя мимо домовладения по ул. Полесская, убедившись в том, что свидетелей нет, перелез через металлический забор, которым ограждена территория домовладения, и таким образом проник на территорию.

Злоумышленник, через окно попал в дом и похитил 2 мобильных телефона, бензопилу и золотую цепочку. С места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом в свою пользу. Указанными действиями причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 4480, 05 гривен.

Также, 20 июня 2020 года примерно в 18.30 злоумышленник проходил возле одного из домов по ул. Сергея Колачевского, где заметил потерпевшую. Заметив цепочку, злоумышленник решил указанную женщину ограбить. Он сорвал с ее шеи цепочку из медицинского золота весом 10 г, 50 см, стоимостью 272, 74 гривны и не реагируя на крики потерпевшей, побежал с места преступления.

Указанные действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.186 УК Украины.

Криворожской местной прокуратурой №2 поддержано публичное обвинение.

Злоумышленник в судебном заседании виновность по 2-м эпизодам обвинения (По ч.3 ст.185 УКУ, Ч.2 ст.186 УКУ) признал, раскаялся, просил строго не наказывать.

Приговором Терновского районного суда г.. Кривого Рога от 6 октября 2020 года злоумышленника приговорен к 4 годам лишения свободы.