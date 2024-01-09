Кропивницького адвоката підозрюють у побитті «з виховною метою» однолітка свого сина

Так чоловік помстився підлітку за образу.

Керівник Кіровоградської обласної прокуратури повідомив про підозру місцевому адвокату за фактом умисного завдання ним удару, побоїв дитині, які завдали фізичного болю (ч.1 ст.126 КК України).

За даними слідства, подія сталася у травні минулого року в одному із мікрорайонів обласного центру. Під час спільної гри у футбол між підлітками виникла словесна перепалка, у ході якої сину підозрюваного начебто було нанесено образу. Батько прибув у двір, де проживали хлопці, та з метою незаконного виховного впливу завдав одному із підлітків кілька ударів.

Дитина, згідно висновків медиків, отримала забій грудної клітини.

Триває слідство.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура