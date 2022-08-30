Резонансне убивство біля нічного клубу Кропивницького: суд ухвалив вирок

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури до довічного позбавлення волі засуджено двох осіб за вчинення умисного убивства генерала податкової служби

Таке рішення ухвалив Кіровський районний суд, 25 серпня. Наразі вирок суду не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Подія мала місце у травні 2014 року, поблизу одного із нічних розважальних закладів обласного центра.

За даними слідства, конфлікт між потерпілим та обвинуваченими виник у розважальному закладі, де останні вчиняли хуліганські дії, – ображали словесно потерпілого, штовхали в груди та відкрито провокували конфліктну ситуацію. Продовження конфлікту відбулося на проїзній частині поблизу закладу.

Засуджені, маючи умисел на позбавлення життя чоловіка, повалили його на землю та наносили множинні удари рук та ніг по голові потерпілого допоки той не втратив свідомість, а потім перетягли його через бордюр до тротуару та втекли з місця події. Потерпілого доставили до лікарні, де отриманих травм він помер.

Вироком суду обох обвинувачених визнано винними у вчиненні умисного убивства за п.п.12,13 ч.2 ст.115 КК України та засуджено до найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі.

Відзначимо, що обидва засуджені раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

Кіровоградська обласна прокуратура