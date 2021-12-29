Крымскому «Гоблину» и его «прокурорше» грозит до 15 лет лишения свободы

Украинские правоохранители завершили расследование в отношении руководителей оккупационной администрации Крыма. Среди них и «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

Собеседники РБК-Украина в силовых структурах сообщили имена обвиняемых. Среди них:

Владимир Константинов — экс-глава Верховного совета Крыма,

Виктор Мельниченко — начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ,

Наталья Поклонская — бывший старший прокурор,

Сергей Абисов — бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины,

Сергей Аксенов — бывший депутат Верховного совета Крыма, сейчас подконтрольный РФ «председатель» Крыма,

Юрий Дойников — экс-глава Севастопольского городского совета,

Петр Зима — экс-начальник УСБ Украины в г. Севастополь.

Так называемые «глава республики Крым», «глава государственного совета республики Крым», бывший так называемый «прокурор республики Крым» и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:

ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.

Эти лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности они принимали участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.

Обвинительный акт в отношении 8 человек направлен в суд. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.