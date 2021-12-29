Крымскому «Гоблину» и его «прокурорше» грозит до 15 лет лишения свободы
Украинские правоохранители завершили расследование в отношении руководителей оккупационной администрации Крыма. Среди них и «глава» Крыма Сергей Аксенов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Собеседники РБК-Украина в силовых структурах сообщили имена обвиняемых. Среди них:
- Владимир Константинов — экс-глава Верховного совета Крыма,
- Виктор Мельниченко — начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ,
- Наталья Поклонская — бывший старший прокурор,
- Сергей Абисов — бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины,
- Сергей Аксенов — бывший депутат Верховного совета Крыма, сейчас подконтрольный РФ «председатель» Крыма,
- Юрий Дойников — экс-глава Севастопольского городского совета,
- Петр Зима — экс-начальник УСБ Украины в г. Севастополь.
Так называемые «глава республики Крым», «глава государственного совета республики Крым», бывший так называемый «прокурор республики Крым» и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:
- ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 255 (создание преступной организации).
Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.
Эти лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности они принимали участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.
Обвинительный акт в отношении 8 человек направлен в суд. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.