Криворізькі поліцейські затримали жінку, яка нанесла співмешканцю ножове поранення

31-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Злочин стався 24 березня близько 10:30 в одній із квартир на території Покровського району. Між співмешканцями виникла сварка, під час якої 29-річна жінка ножем поранила чоловіка у живіт.

З тяжким тілесним ушкодженням потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці відділення поліції № 3 Криворізького РУП вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами

Криворізького районного управління поліції