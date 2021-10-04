Кулаками, табуреткой и кочергой: под Киевом мужчина убил собутыльника

В одном из домов села Винаровка Киевской области 74-летний местный житель вместе со своим 63-летним знакомым употреблял спиртные напитки. В процессе между ними произошел конфликт, во время которого хозяин дома убил своего собутыльника.

Как сообщили правоохранители, между мужчинами внезапно возникла ссора, в результате которой хозяин дома взял табуретку и нанес семь ударов по голове своего гостя. От ударов табурет разлетелся на части, а человек продолжил наносить удары по голове и лицу оппонента железной кочергой. Сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

После того, как мужчина понял, что натворил, он позвонил своей бывшей жене и сообщил, что в своем доме обнаружил труп неизвестного мужчины. В дальнейшем женщина сообщила об этом в полицию.

На место происшествия немедленно прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Мужчина признался правоохранителям, что это он убил своего собутыльника якобы из-за того, что он оскорблял его сына, который имеет проблемы со здоровьем.

Следователи по процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.