Владельца Idea Bank обвиняют в причастности к финансовой пирамиде

Лешеку Чарнецкому грозит 15 лет заключения.

Владельца польского Idea Bank миллиардера Лешека Чернецкого подозревают в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

Об этом сообщил министр юстиции Польши Збигнев Жьобро, передает Reuters.

«Польская государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Чернецкого, а суд Варшавы в пятницу заявил, что рассмотрит этот вопрос в следующем месяце», — говорится в сообщении.

Чарнецкий является мажоритарным акционером Idea Bank и главой его наблюдательного совета.

Збигнев Жьобро заявил, что если суд решит задержать Чарнецкого, Польша выдаст международный ордер на арест, поскольку он находится за границей. За преступление, в котором обвиняют Чарнецкого, он может быть наказан 15 годами заключения, добавил он.

По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 года Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки.

В свою очередь Idea Bank требует, чтобы все вопросы, связанные с GetBack и его финансовыми инструментами, были проанализированы и объяснены. В банке заявляют, что Idea Bank работает без сбоев и остается на связи с контролирующими органами.

GetBack — польская коллекторская компания, которая покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженностей в 2012-2018 годах. В 2017 году она вышла на Варшавскую биржу и начала продажу акций, пишет finclub.net.

GetBack столкнулась с проблемами в 2018 году, когда приобрела большие портфели проблемных долгов по более высоким ценам, чем конкуренты, финансируя их за счет выпусков краткосрочных облигаций.

В 2018 году компания объявила о банкротстве. Суд возбудил ускоренную процедуру реструктуризации GetBack, а регулятор финансового рынка направил в прокуратуру сообщение о правонарушении в отношении деятельности компании.

Выяснилось, что владельцы GetBack подделывали финансовую отчетность и выводили средства. Более 9 тысяч поляков купили облигации компании, но не получили инвестированные средства обратно. Общий ущерб от махинаций оценивается в 2,5 млрд злотых ($ 675 млн). Деятельность компании считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.

В декабре 2019 года польский Getin Holding S.A. заявил о намерении продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital. Цена покупки должна была составлять 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых, минус сумма дивидендов к закрытию сделки и цена 100% участия в ООО «Новый Финансовый Сервис» около 5 млн грн. Цена также могла быть уменьшена в результате переговоров сторон после аудиторского отчета.

Однако в июне соглашение о продаже львовского Idea Bank сорвалось.

Лешек Чарнецкий, который имеет гражданство Польши и Мальты, является крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. // LB.ua