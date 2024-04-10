Купівля автівки в мережі закінчилась для прикарпатця втратою майже 325 тисяч

За допомогою до співробітників Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 42-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що потерпів від шахраїв.

Як стало відомо, мешканець обласного центру на відомій інтернет-платформі знайшов оголошення про продаж автомобіля. Заявник поспілкувався із продавцем та узгодив придбання транспортного заходу. Умови, які запропонував співрозмовник, підійшли покупцеві і він переслав передоплату невідомому.

Заявник кількома платежами перерахував шахраю майже 325 000 гривень. Після цього шахрай перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст. 190 Кримінального Кодексу України. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до злочину.

Поліцейські застерігають громадян бути більш уважними та обачними:

аферисти-продавці зазвичай розміщують оголошення про продаж найбільш популярних товарів невисокої цінової категорії;

перевірте оригінальність за допомогою пошуку Google або в інших пошукових системах;

якщо вартість обраного товару безпричинно низька — краще не ризикувати й пошукати варіанти з більш реалістичною ціною;

у жодному разі не перераховуйте кошти заздалегідь, до поки не оглянете товар.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини