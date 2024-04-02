11 000 доларів за переправлення ухилянтів до Молдови: викрито чергових учасників злочинної «схеми»

Зловмисники забезпечували чоловіків фіктивними довідками про інвалідність та супроводжували автомобілем через кордон. Затримали фігурантів під час спроби переправити чоловіка призовного віку до сусідньої країни. За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили «схему» незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками Департаменту військової контррозвідки СБУ, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ та прикордонниками, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці встановили, що місцеві чоловік та жінка підшукували осіб, охочих покинути країну. Надавали їм довідку про інвалідність, на підставі якої вони могли безперешкодно перетнути кордон, та надалі на автомобілі перетинали разом з ухилянтами кордон в бік Молдови. За так званий «білий квиток» та трансфер «клієнт» мав заплатити 11 000 доларів.

З усіма особами фігуранти проводили інструктаж, отримували необхідні дані для виготовлення довідок та брали 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином отримували ще частину коштів, решту – після успішного трансферу.

Встановивши дату, місце та час незаконного вивозу ухилянта за кордон, поліцейські провели заходи для затримання зловмисників. Обох спільників викрили одночасно в Одесі. Жінку затримали під час отримання частини від визначеної суми – 5 800 доларів. Решту «клієнт» мав сплатити їм після перетину кордону.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Жінці суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 1 514 000 гривень застави. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільникові.

В межах кримінального провадження поліцейські встановлюють повне коло причетних до злочину осіб та кількість громадян, які вже встигли скористатися послугами зловмисників.

За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції №1