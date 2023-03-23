Курсанта Львівського університету внутрішніх справ, який застрелився, могли довести до самогубства

У неділю, 19 березня, курсант другого курсу Львівського університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук з Рівненщини застрелився під час добового наряду. У ДБР повідомляють, 18-річного юнака могли довести до самогубства. Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз. Батьки курсанта розповіли про навчання сина в університеті, останнє СМС та втрачену передсмертну записку.

Тіло 18-річного курсанта Львівського університету внутрішніх справ знайшли на території навчального закладу з вогнепальним пораненням в голову. Незадовго до цього він надіслав мамі останнє повідомлення.

“Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила”, — читає мама курсанта Світлана Гульчук.

Світлана розповідає, син мріяв стати поліцейським.

“Він розказував, спочатку був в захопленні, що поступив. Сам поступав, ми нічим не допомагали, бо він вибрав цю професію, хотів стати поліцейським”, — каже мама загиблого.

Та вже під час навчання в університеті хлопець почав скаржитись батькам на тиск командира та керівництва вишу, каже тато хлопця Олег Гульчук:

“Зайшов старшина, він розказував, і каже: “Щось в мене сьогодні поганий настрій, так, ану давайте віджимайтесь всі!” І якшо не послухаються, то вже він наказував їх. Він просив багато раз, шо заберіть мене, бо тут нестерпно. Ми не думали… він така домашня дитина був, то ми вмовляли: потерпи, будеш мати освіту”.

Батьки юнака наголошують, їх син написав передсмертну записку. За їх словами, її бачили інші курсанти.

“Діти між собою писали, що записку бачили, але вона щезла. Хтось бачив заголовок, перші рядки: ви мені погрожували, ви добились свого. І розписав все, як було, всі прізвища, але ця записка зникла. А тепер кажуть, що записки не було. Записка все-таки була!” — каже мама Дмитра.

Як повідомила керівниця пресслужби Львівського університету внутрішніх справ Галина Лемішко, зараз у навчальному закладі триває службове розсідування. На цей час від виконання обов’язків відсторонили декана факультету №3 Степана Гнатюка.

“Зі свого боку ми також одразу розпочали службове розслідування і на час його проведення для забезпечення всебічності та об’єктивності керівника того факультету, де навчався загиблий було відсторонено від виконання обов’язків. І крім того було відсторонено курсантів командирів”, — каже Галина Лемішко.

Звинувачення керівництва у булінгу Галина Лемішко відкидає. За її словами, жодних конфліктів із керівництвом університету в курсанта не було. Також керівниця пресслужби зазначила, що не може коментувати деталі, допоки не закінчиться досудове розслідування. Матеріали справи уже передали у Державне бюро розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження одразу за двома статтями.

“На місце події виїжджала поліція, вона власне і відкрила кримінальне впровадження за статтею 115 — це самогубство. Однак, як згодом стало відомо з матеріалів досудового розслідування, до смерті можуть бути причетні сторонні особи, тому цю справу було передано до ДБР. Також розслідування буде проводитися за статтею 120 — доведення до самогубства. Зараз призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії”, — каже речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Тетяна Муравель.

Поховали Дмитра Гульчука у рідному селі Могиляни Рівненської області.

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Суспільне