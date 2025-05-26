Киянка обіцяла за $4 тис. допомогти чоловіку з проходженням ВЛК та зняти його з розшуку

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру жінці, яка за 4 тис. доларів США обіцяла військовозобов’язаному допомогти пройти ВЛК та вирішити питання із зняттям його з розшуку (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що чоловік, який перебуває у розшуку через не проходження ВЛК, знайомі порадили киянку, яка допоможе зняти його з розшуку, однак зроблять це не у Києві, а в іншій області. Там же чоловік пройде огляд лікарів. Також підозрювана говорила, що готова допомогти з подальшим бронюванням чоловіка, втім про це потрібно буде домовлятися додатково і за більшу суму.

Під час одержання 4 тис. доларів США жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 180 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури