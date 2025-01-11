Киянка втратила 223 718 гривень через юриста-шахрая

Юрист надавав неправдиву інформацію жінці щодо судової справи

Жінка звернулася за допомогою до юриста іншої громадянки. У неї видурили 223 718 гривень, які вона вимагає повернути. Про це йдеться у рішенні Деснянського районного суду Києва, опублікованому 10 червня 2024 року.

юриста відповідачки, яка надалі виявилася шахраєм. За період з жовтня 2018 року по липень 2019 рік, нею було перераховано на її банківську картку 223 718 гривень. З приводу цього 09.01.2020 року було подано заяву до поліції за фактом шахрайства. У жовтні 2018 року між жінкою та ТОВ «Тіоніт Груп» виник спір у сфері господарських відносин, щодо оренди нежитлового приміщення, який вирішувався у Господарському суді Києва. У зв’язку з тим, що вона не є фахівцем у галузі права, звернулася за правовою допомогою до, яка надалі виявилася шахраєм. За період з жовтня 2018 року по липень 2019 рік, нею було перераховано на її банківську картку 223 718 гривень. З приводу цього 09.01.2020 року було подано заяву до поліції за фактом шахрайства.

Розгляд справи

Суд з’ясував, що у період із жовтня 2018 року по липень 2019 року, жінка перерахувала на банківську картку іншої громадянки 223 718 гривень, що підтверджується довідкою АТ КБ “ПриватБанк”. 09.01.2020 року вона звернулася із заявою до поліції за фактом шахрайства та заволодіння коштами та внесено до ЄРДР від 10.01.2020 року. 20.05.2022 року було ухвалено постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення та було рекомендовано звернутися до суду. З вказаної постанови вбачається, що в період з 2018 до 2020 року спілкування з юристом відбувалось через месенджер, при цьому її запевнили, що рішення суду буде на її користь.

Надалі юрист постійно надавав жінці неправдиві відомості про притягнення ТОВ «Тіоніт Груп» до кримінальної відповідальності, арешту та інші неправдиві дані, при цьому вимагаючи від неї сплати різних сум кошів за пророблену ним роботу, а також повідомляв неправдиву інформацію, що при подачі заяв та запитів в різні правоохоронні органи стягується «державне мито» яке потрібно вносити на рахунок органів поліції та прокуратури. Вона бувши юридично необізнаною надавала різні суми коштів, а всього на загальну суму 420 тисяч гривень. Надалі, Господарським судом Києва було винесено рішення у справі на користь ТОВ «Тіоніт Груп», вказане рішення було звернуто до виконання та відкрито виконавче провадження.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов жінки. З громадянки на її користь стягнуть безпідставно набуті кошти у розмірі 223 718 гривень.

“Cуд вважає, що з відповідачки на користь позивачки підлягають до стягнення кошти у загальному розмірі 223 718 гривень, як безпідставно набуті”, – наголосив суд.

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