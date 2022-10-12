Від 9 до 12 років тюрми отримали четверо мешканців Одещини за розбійний напад на родину підприємців

Первомайською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадження щодо чотирьох мешканців Одеської області за вчинення розбійного нападу та незаконного заволодіння особистим документом (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у вересні 2020 року, четверо чоловіків, з яких двоє раніше судимі за розбої, дізнались, що подружжя підприємців з с. Адамівка Первомайського району зберігає вдома значну суму грошових коштів. Зловмисники вночі на автомобілі приїхали до домоволодіння потерпілих.

Згідно розробленого плану, через вікно проникли до будинку, де застосовуючи фізичне насильство зв’язали чоловіка, жінку, їхнього 9-ти річного сина та змусили віддати їм грошові кошти, ювелірні вироби, особисті документи на загальну суму понад 300 тис грн.

Обвинувачені у судовому засіданні категорично не визнавали свою вину, однак завдяки принциповій та послідовній позиції державного обвинувача та достатній доказовій базі їх провину доведено у повному обсязі.

Суд визнав усіх фігурантів винними в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі для двох раніше судимих чоловіків, 9 та 10 років позбавлення волі для інших.

Всі засуджені перебуватимуть під вартою до вступу вироку у законну силу.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура