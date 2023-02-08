Киянку засуджено за домашнє насильство відносно малолітнього сина

За принципової позиції прокурорів Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом винесено обвинувальний вирок 36-річній киянці за фактом вчинення домашнього насильства щодо малолітнього сина.

Згідно вироку суду, кривдниця протягом тривалого часу вчиняла психологічне домашнє насильство відносно свого 13-річного сина. Жінка ображала дитину нецензурними словами, у стані алкогольного сп’яніння сварилась із хлопчиком, застосовувала фізичну силу.

Протиправні дії зловмисниці призвели до розладу здоров’я, психологічних страждань та погіршення якості життя дитини.

Раніше кривдниця неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за систематичне вчинення домашнього насильства не лише відносно сина, а й інших членів сім’ї, зокрема матері та сестри.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва кривдницю визнано винною у домашньому насильстві та засуджено до покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин із застосуванням обмежувального заходу – обов’язку пройти програму для кривдників строком на 3 місяці.

Київська міська прокуратура