Киянці, яка поширювала відео роботи ППО у соцмережах, оголошено вирок

За підтримання обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей ( ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Як повідомлялося, 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки рф по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фото зйомку роботи протиповітряної оборони України.

Відзняті фото та відео вони розмістили у соціальних мережах. Згодом вказані матеріали з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

У межах провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці повідомили про підозру 4 особам.

Київська міська прокуратура