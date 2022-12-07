Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних за кордон під виглядом водіїв-волонтерів

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито 38-річного мешканця міста Києва, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами кримінального провадження, чоловік пропонував громадянам, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії воєнного стану, приховано виїхати за кордон на підставі фіктивних документів волонтерів та перевізників гуманітарної допомоги шляхом внесення їхніх даних до електронної системи «Шлях».

Вартість таких «послуг» становила 1000 доларів США з людини.

Зокрема, за такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку, який жодних гуманітарних вантажів перевозити не збирався та повертатися на територію України не планував.

Після отримання грошових коштів зловмисник забезпечив внесення даних чоловіка до списку водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Святошинського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників УКР ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура