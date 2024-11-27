Киянин обікрав військового майже 80 тисяч гривень

Зловмисник попросив у потерпілого, з яким товаришував, телефон та непомітно переказав на свій рахунок його гроші. За вчинене фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції звернувся військовослужбовець, який розповів, що з його рахунку невідома особа зняла майже 80 тисяч гривень. Поліцейські зареєстрували повідомлення чоловіка та розпочали пошуки зловмисника.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий киянин, який знав потерплого. Як з’ясували правоохоронці, зловмисник попросив у товариша телефон та скориставшись тим, що чоловік відволікся, додав свій відбиток пальця до налаштувань його мобільного й отримавши доступ до мобільного банкінгу, перевів кошти собі на рахунок.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 185 – крадіжка, ч. 1 ст. 200 – незаконні дії з платіжними картками електронними грошима, ч. 1 ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

За вчинене підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва