Завдала майже ₴3 млн. збитків бюджету Кривого Рогу – повідомлено про підозру начальниці відділу освіти виконкому

Посадовиця знехтувала своїми службовими обовʼязками та підписала з одним із ТОВ угоду про постачання електричної енергії споживачу. При цьому безпідставно збільшила ціну за одиницю електроенергії, чим завдала збитки міському бюджету. При цьому різницю вартості у сумі 3 млн гривень привласнила.

Викрили протиправну діяльність 45-річної посадовиці правоохоронці відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції. Для документування злочину були проведені обшуки, в ході яких вилучено компʼютерну техніку, документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

3 вересня слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Слідчі заходи проводились спільно зі Службою безпеки України. Процесуальне керівництво здійснювала Криворізька центральна окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції