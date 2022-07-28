Киянин отримав покарання за вчинення домашнього насильства відносно колишньої дружини

Чоловік у присутності малолітньої онуки постійно принижував жінку, вчиняв сварки та погрожував фізичною розправою. Деснянський районний суд столиці засудив кривдника на один рік обмеження волі з іспитовим терміном.

У січні цього року співробітники Деснянського управляння поліції задокументували протиправну діяльність 58-річного мешканця Троєщини, який погрожував киянці фізичною розправою та принижував в присутності її 9-річної онуки.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції встановили, що чоловік проживаючи в одній квартирі з 54-річною колишньою дружиною, принижує її та погрожує фізичною розправою. Так, поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 173-2 та за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства та винесли два термінові заборонні приписи, які передбачали заборону в будь-який спосіб контактувати з потерпілою.

Однак кривдник на шлях виправлення не став, тож слідчі Деснянського управління поліції відносно нього відкрили кримінальне провадження та за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство та провівши усі необхідні слідчі дії завершили досудове розслідування.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення фігуранта засуджено на один рік обмеження волі. Однак, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, чоловіка звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном один рік, з перебуванням протягом вказаного терміну на обліку в органі пробації.

Відділ комунікації поліції Києва