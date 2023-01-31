Киянин вбив дружину брата та інсценував пограбування

Під час застілля киянин застрелив невістку. Аби уникнути кримінальної відповідальності він викинув зброю, влаштував у будинку безлад та надав правоохоронцям неправдиві свідчення. Наступні 15 років чоловік може провести за ґратами.

Днями до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у його будинку невідомі вбили дружину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники карного розшуку та кінологи.

Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима розповів, що по прибуттю за вказаною адресою правоохоронці виявили в оселі двох братів та тіло 35-річної жінки із вогнепальним пораненням голови:

«Ми опитали родичів, оглянули місце події і з’ясували, що у момент інциденту заявник перебував на другому поверсі будинку. За словами брата заявника, до помешкання увірвалися двоє чоловіків та почали вимагати гроші. У пошуках цінних речей незнайомці влаштували безлад та покидаючи місце злочину застрелили невістку. Ми почали відпрацювання даної версії події, однак свого підтвердження вона не знайшла. Як з’ясувалось, під час застілля киянин напідпитку під час демонстрації мисливської зброї, яка була заряджена, вистрелив родичці в голову, внаслідок чого вона одразу померла. З метою приховати вбивство та відвести від себе підозру, фігурант інсценував у будинку грабіж – розкидав у будинку речі та вигадав деталі події для брата і поліції».

Поліцейські за допомоги аналітиків столичного главку також встановили, що зброю фігурант викинув в озеро. Слідчі повторно опитали чоловіка, у результаті чого він зізнався, що жодного нападу невідомих не було, а тяжкий злочин вчинив саме він.

«Із залученням співробітників ДСНС ми відшукали зброю та скерували на експертизу. Підозрюваного, 1984 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – зазначив Олег Гудима.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Судом затриманому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва