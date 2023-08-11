Шахрай створив клон відомого Telegram-каналу і привласнив ₴3 млн. донатів на армію

Кіберполіцейські шукають усіх постраждалих від шахрайських дій.

Миколаївські правоохоронці затримали шахрая, який привласнив близько 3 млн гривень, створивши фальшивий Telegram-канал “Николаевский Ванек”.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, 23-річний мешканець Кривого Рогу створив канал у Telegram, що повністю копіює миколаївський канал з мільйонною аудиторією.

Він копіював повідомлення про збір на підтримку армії, міняв номер банківської картки або посилання “банки зборів” та додавав власні банківські рахунки у фейковому каналі.

“Зловмисник встиг привласнити близько 3 млн гривень. Кошти чоловік витрачав на власні потреби та розваги”, – йдеться у повідомленні.

На рахунки шахрая здійснили перерахунки близько ста людей. Розслідування триває. Кіберполіцейські встановлюють й інших потерпілих від шахрайських дій правопорушника. // LB.ua