Свідку у справі щодо пособництва державі-агресору повідомлено про підозру у завідомо неправдивих показаннях

Повідомлено про підозру чоловіку у наданні завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду (ч. 1 ст. 384 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, якого допитували як свідка у кримінальному провадженні за пособництво державі-агресору та зловживання впливом, умисно надав неправдиві відомості, спрямовані на введення в оману слідства і суду.

Попри те, що він був двічі попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиві покази — під час допитів органом досудового розслідування та під час судового засідання у Печерському районному суді міста Києва — повідомив неправдиві обставини щодо змісту та контексту своєї розмови з підозрюваним у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

Таким чином, своїми діями він умисно ввів в оману орган досудового розслідування та суд, намагаючись допомогти уникнути кримінальної відповідальності знайомому підозрюваному.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

