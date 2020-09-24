Кіберполіція викрила зловмисників, які ошукали громадян на чверть мільйона гривень

Фігуранти на платформі оголошень розміщували інформацію з продажу колекційних моделей автомобілів та меблів. За товар вимагали повну передплату, після – зникали. За такі дії їм загрожує до восьми років за ґратами.

Співробітники кіберполіції в Запорізькій області спільно зі слідчими поліції області, під процесуальним керівництвом Мелітопольської місцевої прокуратури, викрили групу осіб у продажі неіснуючих товарів.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетні двоє родичів, мешканці Мелітополя. Фігуранти на платформі онлайн-оголошень розміщали інформацію щодо продажу колекційних моделей автомобілів та меблів. Головною умовою продажу була повна передплата. Гроші потерпілі перераховували на банківські картки одного з фігурантів.

Після отримання передоплати — оголошення щодо продажу товарів видаляли.

Ошуканих громадян блокували та додавали у «чорний список». При цьому ніякий товар їм не направлявся.

За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало понад 30 громадян. Матеріальні збитки складають близько чверті мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучено мобільні телефони, банківські картки, флеш носії. Вилучене буде направлено на проведення відповідних експертиз. Після результатів експертиз буде вирішено питання щодо оголошення підозри.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Звертаємо увагу громадян, що купувати товари необхідно лише на перевірених сайтах та обирати післяплату. Також уважно перевіряйте назву необхідного вебресурсу. Відмінність у назві може означати, що ви потрапили не на оригінальний ресурс, а на фішинговий сайт.

Крім цього на сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрауд» можна перевіряти невідомий номер, банківську картку чи посилання на сумнівний сайт. Можливо, шахраї вже є у базі кіберполіції.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України