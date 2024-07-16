У контрабанді канабісу з Таїланду під виглядом чаю підозрюється мешканка столиці

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жінку за фактом контрабанди наркотичного засобу (ч. 2 ст. 305 КК України).

За даними слідства, підозрювана вступила в змову з невстановленою особою з Королівства Таїланд, яка придбала там 2 кг канабісу і відправила їй.

З метою приховання від митного контролю наркотичного засобу, товар запакували у чотири поліетиленові пакети з наліпками «тайський чай» і відправили жінці.

ЇЇ затримали під час одержання міжнародного поштового відправлення.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка : відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура