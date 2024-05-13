Взято під варту чоловіка, який збував наркоту у місцях позбавлення волі

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Вінницького району за фактом незаконного придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства 48-річний правопорушник, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, намагався передати своїй знайомій до місць позбавлення волі наркотичні засоби. Чоловік відправив через поштове відділення їй посилку з нібито продуктами харчування.

Наркотичні засоби виявили працівники виправної установи. А зловмисника було затримано за місцем проживання.

Під час проведення обшуку в оселі фігуранта виявлено та вилучено наркотики, психотропи, електроні ваги та холодну зброю.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За вказаний злочин передбачено покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури