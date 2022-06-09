Підозрюваного у подвійному вбивстві, замаху на вбивство та підпалі квартири взято під варту

За клопотанням Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою 64-річному чоловіку, який підозрюється у вбивстві двох осіб, замаху на умисне вбивство та підпалі (п. 2 ч. 2 ст. 115, ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України).

Жахливий злочин трапився 3 червня 2022 року в квартирі по проспекту Маяковського у Деснянському районі столиці, коли до літнього подружжя, яке проживає в одній квартирі із сином (підозрюваний), завітали в гості онука із своїм малолітнім сином.

Встановлено, що під час побутової сварки затриманий ножем наніс поранення усім чотирьом родичам, у результаті чого його 84-річна матір та 4-річний син племінниці від отриманих травм померли на місці, а 32-річну племінницю та 85-річного батька із численними ножовими пораненнями, госпіталізували до лікарні у непритомному стані. Щоб приховати вчинення злочину підозрюваний підпалив квартиру на намагався втекти.

Правоохоронці, які невдовзі прибули за викликом затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

Після ліквідації пожежі з місця події вилучено речові докази та направлено на проведення експертизи.

​Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура