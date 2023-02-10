СБУ та ДБР проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці

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СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом Генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію.

Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

На зображенні може бути: 1 особа та стоїть

Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

На зображенні може бути: 1 особа та стоїть

Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.

На зображенні може бути: 1 особа, стоїть та взуття

Після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

На зображенні може бути: 1 особа та стоїть

Служба безпеки України

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