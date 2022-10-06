Киянин за борг товариша викрав його дружину

Чоловік зв’язав потерпілій руки та силою намагався заштовхати до автомобіля. Військовослужбовець, котрий побачив дії незнайомця, затримав його та викликав поліцію. Нині кривднику за незаконне позбавлення волі людини загрожує до п’яти років ув’язнення.

Подія сталася вчора, 5 жовтня, біля мосту «Патона» у Печерському районі столиці. Проїжджаючи поряд, військовослужбовець ЗСУ помітив жінку із зав’язаними руками, яку штовхав до автомобіля невідомий чоловік. Військовий негайно відреагував та припинив протиправні дії нападника, а для встановлення обставин інциденту на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець, 1967 року народження, вирішив викрасти дружину свого товариша, який нібито заборгував йому майже 7 000 доларів США. Фігурант зустрів 43-річну потерпілу біля її будинку в Оболонському районі та силою заштовхав до автомобіля. Далі він зв’язав жінці руки та заклеїв рот скотчем і погрожуючи зброєю повіз у невідомому напрямку. Коли кривдник на кілька хвилин зупинився на узбіччі, потерпіла вийшла з машини та в цей момент її побачив військовий.

Піж час обшуку автомобіля чоловіка поліцейські виявили та вилучили пістолет із набоями та направили його на експертизу. Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі розпочали за фактом кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За процесуального погодження з Оболонською окружною прокуратурою поліцейські повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

На даний час вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва