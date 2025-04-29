Киянин забив до смерті свою 76-річну матір

Під час з’ясування стосунків син накинувся на пенсіонерку та завдав їй численних тяжких ушкоджень, внаслідок чого жінка померла. Поліцейські затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Щоб ввести в оману слідство та приховати свій злочин, фігурант самостійно зателефонував до поліції на спецлінію 102 та повідомив, що, повернувшись додому, виявив вже померлу матір. На місце події негайно прибули оперативники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що в той вечір 37-річний чоловік вживав алкогольні напої та між ним та його 76-річною матірʼю, з якою він проживав разом в одній квартирі, виник конфлікт.

У ході сварки чоловік руками та ногами жорстоко побив жінку. Після отриманих тілесних ушкоджень літня матір цілу ніч знаходилася у вкрай важкому стані, без свідомості, однак зловмисник медичну допомогу їй не надав та до медиків не звертався. На ранок потерпіла померла.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва