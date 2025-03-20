Киянина підозрюють у заволодінні наркотичними засобами шахрайським шляхом

Чоловік вводив в оману лікарів різних медичних установ, отримуючи рецепти на купівлю медичного метадону. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 44-річний чоловік, раніше судимий за крадіжки та наркозлочини. Перебуваючи на програмі замісної підтримуючої терапії для хворих з опіоїдною залежністю у лікарні за призначенням лікаря він почав отримувати для прийому лікарський засіб, що містить наркотичну речовину – метадон.

Прагнучи отримати препарату більше, чоловік ходив по інших медичних установах, й вводячи лікарів в оману, отримував від них рецепти на купівлю наркомвсмісних препаратів. Таким чином, зловмиснику вдалося шахрайським шляхом отримувати рецепти на медичні засоби із вмістом наркотичних речовин в чотирьох медзакладах.

Слідчим відділом Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури столиці повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України – заволодіння наркотичними засобами шахрайським шляхом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва