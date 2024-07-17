Викрито жителя Ізюма, який став «народним міліціонером» під час захоплення міста

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Ізюм, який до повномасштабного вторгнення працював судовим розпорядником у місцевому суді, після окупації міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду «помощника оперативного дежурного дежурной части отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)», пройшовши «собеседование» та надавши необхідні документи.

Підозрюваний допомагав підтримувати контрольно-пропускний режим в окупаційному правоохоронному органі, а також записував дані громадян України, яких примусово доставляли російські загарбники до будівлі псевдополіції.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора