Киянина судитимуть за систематичне домашнє насильство відносно співмешканки

Порушник систематично провокував сімейні конфлікти, ображав та погрожував жінці. Наразі чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Від заявниці неодноразово надходили звернення до поліції щодо вчинення відносно неї домашнього насильства. Місцева мешканка скаржилась на постійні образи та погрози від чоловіка.

«На усі виклики виїжджала мобільна група протидії домашньому насильству та за скоєне кривдник притягувався до адміністративної відповідальності, однак шлях виправлення не став. Тож ми розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство», – розповів слідчий Шевченківського управління поліції Альберт Сардарян.

Відповідно до результатів проведеної експертизи щодо психологічного стану, у потерпілої виявлені наявні зміни в психоемоційному стані, що виникли саме через сімейні конфлікти.

Нині слідчі Шевченківського управління поліції завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. Кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва