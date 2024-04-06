У Києві чоловік напав з ножем на працівників Деснянського ТЦК

Під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхама, 6 патруль розмовляв з військовозобовʼязаним.

В цей час Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 р.підійшов зі спини та наніс удар по голові військовослужбовця ТЦК. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого військовослужбовця ТЦК який був поряд.

Тримаючи нападника на безпечній дистанції військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію.

Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази.

Наразі, нападник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Міру покарання визначить суд.

Деснянський районний ТЦК та СП