Киянина судитимуть за вбивство дружини

Під час спільного розпиття спиртного між подружжям виник конфлікт, у результаті якого чоловік кухонним ножем спричинив 42-річній жінці смертельні поранення. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду – за скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, подія відбулась у Подільському районі столиці на початку жовтня цього року.

До правоохоронців від місцевої мешканки надійшла інформація про те, що вночі з квартири сусідів було чутно крики, а зранку, зайшовши до сусідів, вона виявила тіло знайомої без ознак життя.

На місці події правоохоронці з’ясували, що під час побутового конфлікту чоловік кухонним ножем декілька разів ударив жінку в груди та шию. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

Тоді, оперативники поліції Києва упродовж двох годин розшукали та затримали зловмисника. 42-річного місцевого мешканця поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а з місця події слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, та із зібраною доказовою базою скерували обвинувальний акт до суду. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва