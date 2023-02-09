Киянина замовляв канабіс через Інтернет і отримував поштою у вигляді гіпсових фігур

Поліцейські столичної Дарниці викрили чергову схему розповсюдження заборонених засобів

Наркозалежний киянина замовляв канабіс через мережу Інтернет, який отримував поштою у вигляді гіпсових фігур.

Зберігання наркотичних засобів може обернутися для чоловіка п’ятьма роками обмеження волі. Тривають заходи із встановлення усіх інших учасників наркозлочину.

Поліцейські відділення поліції № 1 Дарницького управління отримали оперативну інформацію про 37-річного наркозалежного місцевого мешканця, який зберігає заборонені засоби. Правоохоронці зупинили чоловіка для проведення поверхневої перевірки та виявили у нього посилку з пошти – гіпсову статуетку, у середині якої був захований зіп-пакет із канабісом.

Крім того у телефоні громадянина правоохоронці знайшли переписку із консультантом анонімного інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів. Продавці цієї так званої крамниці ховали наркотики у гіпсові статуетки та відправляли поштою замовникам. Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників злочинної схеми задля притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Щодо 37-річного чоловіка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва