У Бердичеві чоловікові повідомили про підозру в спробі підкупу поліцейських

На початку червня у райцентрі за порушення Правил дорожнього руху патрульні зупинили «Daewoo Lanos». При спілкуванні з водієм поліцейські помітили у нього характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Намагаючись уникнути відповідальності за нетверезе водіння, керманич запропонував правоохоронцям винагороду, аби уникнути відповідальності.

Тоді інспектори сектору реагування патрульної поліції Бердичівського районного відділу поліції запропонували 46-річному жителю Гришковецької громади пройти обстеження щодо стану алкогольного сп’яніння. Результат медичного освідування – 1,16 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів, попри неодноразові попередження поліцейських, водій поклав у салон службового автомобіля гроші.

Тож працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського райвідділу поліції задокументували обставини кримінального правопорушення та вилучили предмет неправомірної вигоди.

Зібравши необхідні свідчення та докази, днями слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура. Досудове розслідування триває.

Відносно керманича також були складені адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння …) та за ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.

За нетверезе водіння законодавством передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Крім того, за спробу підкупу поліцейських чоловікові може загрожувати до 4 років позбавлення волі.

Бердичівський районний відділ поліції