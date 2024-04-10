Киянина засудили до 9 років в’язниці за викрадення автомобіля

За підтримання публічного обвинувачення Подільської окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок 46-річному киянину за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України).

Прокурором у суду доведено, що обвинувачений у вересні 2022 року, перебуваючи на Мостицкому масиві, що в Подільському районі столиці, викрав автомобіль «Toyota Prius» 2016 року. Після цього він перегнав автомобіль в заздалегідь орендований гараж в Солом’янському районі столиці, куди час від часу навідувався. Ринкова вартість такого автомобілю – майже 600 тис гривень.

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисника визнано винним та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, в Оболонському районному суді міста Києва слухається кримінальне провадження щодо викрадення цим же чоловіком ще одного автомобіля.

Київська міська прокуратура