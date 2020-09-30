У пункті пропуску «Нові Яриловичі» службовий пес знайшов у хитруна «запашний» батон з амфетаміном

В автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» за інформацією співробітників СБУ, спільною міжвідомчою групою у складі представників ДПСУ,СБУ та ДФС, було виявлено незвичайну знахідку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Вже на початку перевірки багажу одного з пасажирів рейсового автобуса, який прямував до сусідньої Білорусі, спрацював службовий собака.

Оглянувши дорожню сумку подорожувальника, 40-річного громадянина України, правоохоронці знайшли нарізаний батон. Детально оглянувши здобу, прикордонники помітили в ньому ще й «начинку» — пакетик з білим порошком. Попередньо, у пакетику чоловік віз майже 17 грамів амфетаміну.

Співробітниками УСБУ в Чернігівській області по даному факту внесено відомості до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».