Поліцейські Закарпаття повідомили керівникові будівельної організації про підозру у незаконному заволодінні держкоштами

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності поліції Закарпаття, спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили про підозру в скоєнні злочинів 34-річному жителю Берегівщини.

Встановлено, що, перебуваючи на посаді керівника одного з будівельних товариств регіону, чоловік уклав договір із Тур’є-Бистрянською сільською радою. Відповідно до документу, у чітко зазначені строки товариство зобов’язувалося виконати роботи з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та встановити відповідне устаткування. Джерелом фінансування при цьому стали кошти державного та місцевого бюджету.

Слідчі поліції Закарпаття з’ясували, що під час оформлення відповідного акту на придбання обладнання керівник організації вніс у документацію завідомо неправдиві дані. Тобто вказана керівником будівельної організації сума грошей за медичне устаткування була отримана на відповідний рахунок у повному обсязі, але обладнання при цьому придбано не було та не встановлювалося на об’єкті будівництва. Отже, користуючись своїм службовим становищем, чоловік заволодів коштами місцевого бюджету на суму понад 920 тисяч гривень.

Житель Берегівщини обгрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великому розмірі, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За скоєне чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області