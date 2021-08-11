У Новому Роздолі поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства свого брата

Вирішується питання про обрання 44-річному місцевому мешканцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання — до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

10 серпня, близько 8.20, на оперативну лінію 102 зателефонував мешканець міста Новий Розділ та повідомив про смерть свого брата.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №2 Стрийського районного управління поліції. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло 48-річного місцевого мешканця з ознакам насильницької смерті, зокрема, колото-різаною раною у ділянці грудної клітини.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до вбивства — 44-річного брата загиблого. Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав родичу удару ножем у ділянку грудей, спричинивши тілесні ушкодження, від яких той помер на місці події.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Відділ комунікації поліції Львівської області