У Миколаєві двох зловмисників судитимуть за привласнення більше мільйона гривень благодійної пожертви

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2022 році 47-річний мешканець обласного центру спільно зі своєю 37-річною сестрою, яка є приватним підприємцем, здійснивши незаконну фінансову операцію, отримали благодійну допомогу від іноземних фондів для ліквідації наслідків обстрілів по Миколаєву та області.

Отримані кошти фігуранти повинні були нібито надати місцевим волонтерським організаціям, але кошти легалізували та використали на власний розсуд.

У серпні поточного року обом зловмисникам слідчі повідомили про підозру за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану», ч. 2 ст. 200 КК України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та ч. 2 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі».

Наразі досудове розслідування слідчі завершили та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті.

За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області