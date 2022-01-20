У підбурюванні до надання хабаря підозрюють начальника відділу Офісу Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фактом підбурювання до надання 100 тис доларів США неправомірної вигоди службовій особі повідомлено про підозру начальнику відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

За даними слідства, начальник відділу спільно із заступником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора за прийняття рішення про повернення майна, вилученого під час обшуків, і подальше закриття кримінального провадження. Йдеться про 4 автомобілі – Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT та Land Rover Range Rover. Кошти мали бути передані працівникам прокуратури із залученням посередника.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше, 13 січня 2022 року, повідомлено про підозру заступнику начальника відділу за фактами підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України), а також пособнику фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). 14 січня 2022 року підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 471 тис грн та 1 млн 240 тис 500 грн застави відповідно.

Досудове розслідування у кримінальному здійснюється детективами НАБУ.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора