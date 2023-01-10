Киянина затримали за хуліганські дії у Голосіївському районі

Чоловік побив свого товариша по чарці, вагітну сусідку та її чоловіка, які прийшли припинити конфлікт. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Близько опівночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні гуртожитку у Голосіївському районі столиці невідомий вчиняє хуліганські дії, порушуючи спокій мешканців. Для встановлення всіх деталей інциденту виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Як з’ясувалось, компанія молодих людей у гуртожитку гучно святкувала Різдвяні свята та згодом між ними виникла сварка, що переросла у бійку. У результаті 30-річний раніше судимий киянин почав бити свого товариша по голові. На гучні звуки з сусідньої оселі прийшов чоловік та вагітна жінка, які намагались вгамувати чоловіка, але дебошир накинувся і на них.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва