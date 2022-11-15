Киянину доведеться відповідати за пропаганду «руського миру»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю столиці, який виправдовував збройну агресію РФ проти України та публікував агітаційні матеріали на підтримку військовослужбовців країни-агресора.

За даними слідства, у травні-червні 2022 року підозрюваний, використовуючи власний акаунт в одній з соціальних мереж, поширював матеріали з виправдуванням і визнанням правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації учасників цієї збройної агресії.

На даний час тривають слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, та повторне поширення матеріалів у яких міститься виправдовування і визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура