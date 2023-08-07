Киянину повідомили про підозру в смертельному побитті дружини

Правоохоронці довели причетність чоловіка до скоєного. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що вона виявила у квартирі на вулиці Милославській мертвою свою 53-річну матір. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, судово-медичний експерт.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Перекос, поліцейські провели огляд місця події та відправили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті:

«Ми встановили, що жінка останнім часом проживала сама через часті конфлікти зі своїм чоловіком. Тіло оглянув судово-медичний експерт, який попередньо не виявив слідів насильницької смерті. Ми задокументували злочин та провели усі необхідні першочергові слідчі дії. Згодом, ми отримали висновок експертизи розтину, який вказував на внутрішню черепно-мозкову травму. Під час проведення низки оперативних заходів працівники кримінальної поліції з’ясували, що до злочину причетний її чоловік, 1976 року народження».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої.

«Суд задовольнив наше клопотання та обрав киянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі», – додав слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва