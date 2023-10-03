Києві затримали зловмисника, який пограбував жінку

Порушник вихопив у потерплої з рук сумку та зірвав з шиї два золоті ланцюжки. Поліцейські затримали підозрюваного на території Центрального залізничного вокзалу. За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років в’язниці.

До поліції Києва надійшла заява від місцевої мешканки про те, що її пограбував новий знайомий. Жінка розповіла, що познайомилась на Гідропарку з чоловіком і погодилась, аби він провів її додому. По дорозі він штовхнув її, вихопив сумку, в якій знаходився мобільний телефон, зірвав з шиї два золоті ланцюжки та втік. Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала злочин і правоохоронці розпочали пошук підозрюваного.

Оперативні працівники відділення поліції № 2 територіального підрозділу провели низку розшукових заходів, вивчили записи з камер відеоспостереження та швидко встановили місцеперебування зловмисника. Відтак, впродовж декількох годин правоохоронці затримали чоловіка у приміщенні Центрального залізничного вокзалу. Порушник саме збирався потягом втекти за межі міста. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили та вилучили у затриманого речові докази – телефон та прикраси, які належать потерплій.

Порушником виявився уродженець Тернопільщини, 1978 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, грабіж та розбій. На момент затримання підозрюваний знаходився у розшуку за вчинення майнового злочину на території іншої області.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва, повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Віршується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва