Київські правоохоронці помістили до кризової кімнати жінку, яку ображав власний син

23-річний син потерпілої висловлювався нецензурною лайкою, погрожував та не пускав її до помешкання. Поліцейські притягнули кривдника до відповідальності.

На спецлінію 102 надійшов виклик від місцевої мешканки про те, що її син вчиняє щодо неї домашнє насильство. Вже за декілька хвилин на місце події прибули правоохронці та з’ясували, що син зачинився у квартирі та не пускав матір.

Як розповіла інспектор сектору протидії домашньому насильству Шевченківського управління поліції Ілона Швець, коли поліцейські потрапили до оселі, кривдник поводив себе агресивно:

«Чоловік нецензурно висловлювався до матері, кричав та погрожував. Жінка звернулась до нас за допомогою, тож зібравши необхідні речі ми помістили її до кризової кімнати. У подальшому на кривдника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – домашнє насильство, а також попередили про кримінальну відповідальність».

Поліція Києва вкотре наголошує, аби потерпілі не замовчували про факти домашнього насильства, зверталися до правоохоронців та профільних служб.

Відділ комунікації поліції Києва