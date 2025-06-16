Передавали ворогу дані про місця дислокації Сил оборони – викрито двох мешканок Донеччини

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом громадянкам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, мешканка селища Красноторка Краматорського району у Telegram спілкувалася зі своїм знайомим – військовослужбовцем армії рф. Вона передавала інформацію воєнного характеру, яку дізнавалась під час прогулянок.

Жінка розвідувала місця перебування українських захисників у будівлях, лісосмугах і на полігонах. Крім того, вказувала на об’єкти цивільної інфраструктури, стежила за рухом техніки й звітувала про проведення нарад за участю офіцерів ЗСУ.

Жителька Слов’янська у публічній спільноті цього ж месенджеру здавала розташування підрозділів й координати блокпостів військових Сил оборони України. Своїми діями вона також сприяла ворогу у веденні бойових дій на Донеччині.

Протиправну діяльність жінок на користь ворога викрито та припинено.

За клопотаннями прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора