Київські правоохоронці провели 16 обшуків у мережі гральних закладів

Поліцейські припинили функціонування незаконного бізнесу. Вартість вилученого майна становить понад 4 мільйони гривень.

Слідчі поліції Києва спільно із детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві у складі Міжвідомчої слідчої групи за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань у м. Києві та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили та припинили діяльність нелегальної мережі гральних закладів.

Правоохоронці провели 16 обшуків за адресами місць, у яких без відповідних дозвільних документів незаконно проводилися азартні ігри, лотереї, надавалися інші гральні послуги. В результаті обшуків у приміщеннях декількох районах Києва вилучено моноблоки, монітори, телевізори, телефони та інше технічне обладнання. Загальна вартість вилученого майна становить 4 мільйони гривень.

Досудове розслідування здійснюється детективами БЕБ у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Санкція статті передбачає штраф від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися певною діяльністю строком на один рік.

Також правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до організації виявленої незаконної мережі закладів у столиці.

Відділ комунікації поліції Києва