Київські правоохоронці затримали шахрая, який обіцяв вивезти поранених бійців з передової:

Фігурант зв’язувався через соцмережу з родичами безвісно зниклих військовослужбовців та представляючись їх товаришем по службі просив гроші на евакуацію поранених. На даний час відомо про шістьох потерпілих від таких шахрайських дій. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

Під час реалізації оперативної інформації слідчі Дарницького управління поліції спільно з управлінням протидії кіберзлочинам міста Києва ДКП НПУ та під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури викрили чоловіка, який шахрайським шляхом заволодівав грошима громадян. Правопорушником виявився 28-річний місцевий мешканець.

Поліцейські встановили, що зловмисник створив акаунт у соцмережі та зв’язувався з родичам безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, представляючись їх товаришем по службі. Чоловік розповідав, що його побратима нібито важко поранено, тож просив гроші на евакуацію. Таким чином фігурант ошукав щонайменше шестеро громадян, а свої «послуги» оцінював від 1,5 до 5 тисяч гривень.

Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон та банківську картку, на яку потерпілі перераховували кошти. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Анастасія Ігнатюк, Відділ комунікації поліції Києва